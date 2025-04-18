Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2025, 00:33 — ИА Регнум. США готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

В материале отмечается, что готовность США признать контроль РФ над Крымом является «последним сигналом» того, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и была обозначена после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили в пятницу, что администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро.

«(Знакомые с ситуацией. — Прим. ред.) люди заявили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято», — говорится в публикации.

Белый дом и Госдепартамент отказались комментировать Bloomberg данный вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что ключевым вопросом в урегулировании украинского конфликта остаются пять территорий, но есть и множество других проблем.

Уиткофф заявил, что расширение коммерческих возможностей может стать основой для формирования новых отношений между Россией и США. По его словам, это может стать ключом к устойчивому миру. Кроме этого, отвечая на вопрос о возможности заключения сделки с РФ по украинскому вопросу, он выразил уверенность в том, что такое соглашение намечается.

Трамп, ранее отвечая на вопрос журналиста о том, не станет ли «опасным» сигналом сохранение за Россией территорий, прежде входивших в состав Украины, предложил сотруднику СМИ отвоевать эти территории самостоятельно.

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома отметил, что Украина, возможно, вернёт часть прежних территорий, но едва ли вернётся к границам 1991 года. 26 февраля президент США заявил, что Вашингтон в ходе переговоров попытается помочь вернуть в состав Украины «как можно больше» территорий, но уточнил, что сделать это будет сложно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале в очередной раз напомнил, что регионы, которые в 2022 году вернулись в состав России, являются неотъемлемой частью страны. Ранее Путин подчеркнул, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области являются историческими территориями России.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, состоявшегося в 2014 году. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вновь стали регионами РФ по итогам референдумов 2022 года.