Киев, 18 апреля, 2025, 23:24 — ИА Регнум. Подростков, напавших на мужчину в военной форме и избивших его, задержали в Киеве. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба украинской полиции.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Массовая драка произошла в киевском Гидропарке, официальная причина конфликта остаётся неизвестной.

«По предварительной информации, группа ребят подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. Сотрудники полиции задержали двух нападающих. Это — 17-летние местные жители, правоохранители принимают меры по установлению остальных нападающих», — уточняется в публикации.

Ряд украинских изданий отмечает, что драку спровоцировал военнослужащий, повалив одного из подростков, после чего на него набросились все остальные. Предполагается, что пострадавший является сотрудником ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата) и он пытался заставить подростков показать документы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что минобороны Украины назвало позорными случаи «бусификации» граждан и заверило, что якобы делает всё, чтобы избегать подобного. Во время часа вопросов правительству в Верховной раде 18 апреля первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что оборонное ведомство постарается избегать таких случаев, однако отметил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает пополнения.

Замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка заявил, что украинским гражданам следует «закрыть ротики» и не обсуждать тему мобилизации и демобилизации. По его словам, демобилизовать военнослужащих можно будет лишь после того, как одна из сторон конфликта капитулирует.

На территории Украины регулярно фиксируют случаи насильственной мобилизации. Так, 4 апреля украинское издание «Страна. ua» информировало о гибели мужчины в ходе принудительной мобилизации в Одесской области. По информации журналистов, сотрудники ТЦК пытались похитить мужчину для отправки на фронт. Прохожие отбили его у военных, но ему стало плохо. Мужчина потерял сознание, ему вызвали скорую помощь. Пока врачи ехали, мужчина перестал подавать признаки жизни.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что тотальная мобилизация, которую проводит киевский режим, полностью обескровит Украину. Он указал на то, что призывной возраст в этой стране снижают, и не исключил в будущем создания украинского гитлерюгенда из детей, как это в свое время делали нацисты в Германии.