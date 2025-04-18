Иерусалим, 18 апреля, 2025, 23:56 — ИА Регнум. Патриарх Иерусалимский Феофил III во время встречи с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию в Иерусалиме выразил обеспокоенность из-за ситуации с архиепископом Маркеллом в Молдавии, которому местные власти запретили вылет в Израиль за Благодатным огнем.

РИА Новости/Сергей Пятаков Патриарх Иерусалимский Феофил III

«Задержка вылета архиепископа Маркелла вызывает обеспокоенность», — приводит «РИА Новости» слова патриарха.

Маркелла вечером 18 апреля вновь не выпустили из Молдавии в Израиль за Благодатным огнём. В разговоре с журналистами в аэропорту Кишинёва иерарх подчеркнул, что решение было принято без каких-либо причин или нарушений с его стороны.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов вели себя с ним вежливо, и выразил уверенность, что решение было принято потому, что этими сотрудниками кто-то манипулирует.

Благодатный огонь будет доставлен в Молдавию другими священниками, добавил архиепископ.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля власти Молдавии воспрепятствовали поездке архиепископа Маркелла в Израиль за Благодатным огнём. Иерарха, выступавшего в поддержку Русской православной церкви, дважды обыскали, составили протокол об отсутствии подозрительных предметов, но паспорта ему и сопровождающим вернули лишь спустя полчаса после вылета самолёта.

Руководитель Синодального отдела по связям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда назвал действия молдавских властей вопиющими. По его мнению, они могли быть инициированы советниками, далёкими от христианских ценностей, с целью решения политических задач.