Москва, 18 апреля, 2025, 23:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обновил состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Денис Абрамов ИА REGNUM

Согласно указу, в состав совета включена Елена Завалеева, советник главного исполнительного директора ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» в ранге вице-президента (по согласованию), а А. Н. Шишкин из совета исключён. Кроме того, в президиум совета вошла Вероника Скворцова, руководитель ФМБА России.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября 2023 года Путин отмечал, что развитие генетики может дать судьбоносные преимущества странам, развивающим это направление, поэтому России нельзя ничего упустить в этой сфере. Президент подчеркнул, что в России к этой науке относятся с большим вниманием и считают чрезвычайно важным направлением.

При этом 1 сентября того же года российский лидер заявил, что развитие генетики может дать оружие страшной разрушительной силы, поэтому важно не превращать её в угрозу человечеству.