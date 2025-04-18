Вашингтон, 18 апреля, 2025, 23:24 — ИА Регнум. Иммигранты, которых в США ошибочно внесли в базу данных умерших, чтобы заставить их покинуть страну, начинают восстанавливать свой статус. Об этом 18 апреля сообщает The Washington Post, ссылаясь на внутренние данные Службы социального обеспечения (SSA).

РИА Новости/Алексей Филиппов

"Иммигранты, ошибочно признанные умершими Службой социального обеспечения, начинают обращаться в местные отделения ведомства с документами, подтверждающими их живое существование, что привело к восстановлению статуса примерно трех десятков человек всего за последнюю неделю", — поясняет издание.

Отмечается, что министерство внутренней безопасности совместно с Департаментом государственной эффективности (DOGE) потребовали от SSA признать умершими более шести тысяч мигрантов умершими и внести их в соответствующую базу данных. После такого шага мигранты потеряли возможность легально работать и получать соцвыплаты. Целью данного решения было вытеснение мигрантов из США.

При этом среди тех, кого признали умершими, есть как подростки 13 лет, так и пожилые люди старше 70 лет. Проверка показала, что у таких мигрантов нет ни судимостей, ни взаимодействия с правоохранительными органами вообще. При этом представитель Белого дома заявил в беседе с изданием, что все, кто попал в список "умерших", якобы связаны с террористической или преступной деятельностью, но никаких подтверждений этой информации не предоставлялось.

Для исключения из списка "умерших" мигранты представляют разрешения на работу и водительские удостоверения. Отмечается, что внесение живых людей в базу данных умерших открывает широкие возможности для разного рода злоупотребления, ведь эти данные нужны во многих госучреждениях, а также в банках, при аренде жилья и в других случаях, когда требуется подтвердить свой правовой статус.

Ранее ИА Регнум сообщало, что чиновники Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом намерены за 2025 год депортировать из страны около 1 млн нелегальных мигрантов. Команда Трампа планирует выслать 1,4 млн мигрантов с судебными решениями. Ведутся переговоры о репатриации с 30 странами. С начала года из страны уже высланы 117 тыс. человек, но статистика по депортациям не публикуется

Американские власти готовят документ, который подразумевает прекращение федерального финансирования любого города США, защищающего незаконных мигрантов. Об этом 10 апреля заявил Трамп.

Ранее американский лидер призвал нелегалов самостоятельно депортироваться из страны. По словам Трампа, те, кто покинет США добровольно, получат шанс вернуться на законных основаниях. Если иностранцы, незаконно находящиеся на территории страны, не проведут такую процедуру, то их депортируют власти, после чего шанса вернуться в США у них не будет.