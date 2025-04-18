Москва, 18 апреля, 2025, 22:54 — ИА Регнум. Европейские лидеры продолжат продвигать идею о неизбежной «войне» с Россией, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, власти Европы активно внушают обществу, что Россия в ближайшие пять лет якобы нападёт на одну из стран НАТО, что свидетельствует о их долгосрочных планах по нагнетанию страха перед войной.

«Вот это, так сказать, показатель того, что у них планы долгосрочные. И как минимум пугать свое общество предстоящей войной в Европе будут», — заявил дипломат 18 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что появление военных контингентов стран НАТО на Украине неприемлемо для Москвы и приведёт к негативным последствиям для этих стран. По словам дипломата, европейские военные уже планируют возможные районы размещения сил, а «ястребы» в Европе подталкивают ситуацию к прямому вовлечению в конфликт на стороне Киева.

Комментируя обсуждение поставок ракет Taurus киевскому режиму, Масленников указал, что это демонстрирует стремление Германии и её союзников по НАТО к эскалации конфликта. Он добавил, что удары такими ракетами будут расценены как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне Украины.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не угрожает западным странам. Вместе с этим он назвал заявления Запада о якобы имеющихся у Москвы планах после Украины напасть на Европу чушью и бредом. Глава государства подчеркнул, что западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов.

17 апреля президент Республики Сербской (этнитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик призвал руководство Евросоюза и Германии прекратить демонизировать Путина и постоянно хаять Россию. Додик также отметил, что Россия не является врагом Европы, несмотря на усилия ряда европейских лидеров представить её в таком свете. Он отметил, что Россия, как и другие крупные государства, стремится защитить свои границы.

В свою очередь глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что РФ не является угрозой для Франции, а разговоры об этом — просто пропагандистский миф. Он также утверждал, что некоторые политики намеренно запугивают граждан, чтобы потом «просить у них деньги на вооружения и отправку военных на Украину».