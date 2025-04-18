Киев, 18 апреля, 2025, 22:52 — ИА Регнум. Гражданин Украины призывного возраста попытался бежать из страны в Молдавию, спрятавшись в цистерне с растительным маслом. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

Александр Кондратюк/РИА Новости

«На границе с Молдавией пограничники обнаружили очень необычный груз. В цистерне с растительным маслом, среди специально сделанных креплений, на страховочных ремнях висел мужчина. По договоренности с водителем он погрузился в отсек с маслом по грудь и преодолел путь от Винницы до границы», — уточняется в сообщении.

Мужчину задержали пограничники на КПП «Мамалыга» в Черновицкой области. Водителя, который является гражданином Молдавии, тоже задержали, ему предъявлено обвинение в незаконной переправке людей через границу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что житель Одессы Владислав Стоянов, который с товарищем сбежал на лодке по Днепру к российским военным, призвал украинцев покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. В июне 2024 года Андрей Березовский и Стоянов успешно переплыли реку и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе.

Одессит отметил, что до российских военных им пришлось плыть 28 часов, управляя лодкой вручную из-за начавшегося во время переправы шторма. Известно, что в данный момент мужчины отбывают наказание (девять месяцев лишения свободы) в колонии-поселении в Адыгее.

Украинские власти приняли меры против бегства мужчин в Венгрию и Румынию, усилив охрану границы. Силовики задействуют для охраны границы современную автомобильную и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию, а также другие спецсредства.

На Украине с мая прошлого года действует закон об ужесточении мобилизации. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) получили право вручать украинцам повестки в любое время суток. В ряды украинской армии теперь призывают тех, кто раньше считался негодным к воинской службе. В стране действует набор на воинскую службу 18-летних контрактников. При этом потери ВСУ на фронте существенно превышают число мобилизованных.

Украинские граждане пытаются сопротивляться принудительной мобилизации. ТЦК «отлавливают» мужчин в транспорте и на улице, применяют силу, открывают стрельбу, прибегают к различным уловкам. Одного из мужчин призывного возраста сотрудники ТЦК через интернет заманили на свидание, представившись женщиной. Молодому человеку удалось сбежать.