Киев, 18 апреля, 2025, 22:24 — ИА Регнум. Минобороны Украины назвало позорными случаи «бусификации» граждан и заверило, что якобы делает всё, чтобы избегать подобного.

Иван Шилов ИА Регнум

Бусификацией на Украине называют способ мобилизации, когда сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, чтобы отвезти в военкомат.

Во время часа вопросов правительству в Верховной раде 18 апреля первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что оборонное ведомство постарается избегать таких случаев, однако отметил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает пополнения.

«Бусификация — это позорное явление, и мы делаем всё для того, чтобы избежать этого», — заявил Гаврилюк.

Как подчеркнул Гаврилюк, ротация военнослужащих, призванных в 2022 году, станет возможной только при наличии достаточного человеческого ресурса для подготовки и замены боевых подразделений.

Он также отметил, что упор делается на привлечение мужчин в возрасте 18–24 лет по контракту. Кроме того, открыты рекрутинговые центры, ведётся работа по вовлечению иностранцев для выполнения задач в зонах боевых действий на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля депутат Верховной рады страны Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что власти Украины провалили всеобщую мобилизацию и превратили её в «тотальную бусификацию».

В этот же день ранее замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка заявил, что украинским гражданам следует «закрыть ротики» и не обсуждать тему мобилизации и демобилизации. По его словам, демобилизовать военнослужащих можно будет лишь после того, как одна из сторон конфликта капитулирует.

На территории Украины регулярно фиксируют случаи насильственной мобилизации. Так, 4 апреля украинское издание «Страна. ua» информировало о гибели мужчины в ходе принудительной мобилизации в Одесской области. По информации журналистов, сотрудники ТЦК пытались похитить мужчину для отправки на фронт. Прохожие отбили его у военных, но ему стало плохо. Мужчина потерял сознание, ему вызвали скорую помощь. Пока врачи ехали, мужчина перестал подавать признаки жизни.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что тотальная мобилизация, которую проводит киевский режим, полностью обескровит Украину. Он указал на то, что призывной возраст в этой стране снижают, и не исключил в будущем создания украинского гитлерюгенда из детей, как это в свое время делали нацисты в Германии.