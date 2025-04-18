Молдавия, 18 апреля, 2025, 21:51 — ИА Регнум. Архиепископа Бельтского и Фалештского Маркелла вечером 18 апреля вновь не выпустили из Молдавии в Израиль за благодатным огнём.

Бельцко-Фалештская Епархия

В разговоре с журналистами в аэропорту Кишинёва иерарх подчеркнул, что решение было принято без каких-либо причин или нарушений с его стороны.

«Есть иногда некоторые события в жизни человека, когда они просто приходят беспричинно. Вот это как раз тот случай, уже не первый», — сказал Маркелл.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов вели себя с ним вежливо, и выразил уверенность, что решение было принято потому, что этими сотрудниками кто-то манипулирует.

Благодатный огонь будет доставлен в Молдавию другими священниками, добавил архиепископ.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку Маркелла за Благодатным огнём. Архиепископ оказался в опале за выступления в защиту Русской православной церкви. Иерарх рассказал, что его дважды обыскали, после чего выдали протокол о том, что ничего подозрительного не нашли. При этом паспорта ему и сопровождающим вернули только через 30 минут после вылета самолета.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда ранее заявил, что срыв властями Молдавии поездки архиепископа Маркелла является вопиющим. Он предположил, что эти действия могли совершить по указу советников молдавских властей, далеких от христианства, которые таким образом хотели решить какую-то политическую задачу.