Москва, 18 апреля, 2025, 21:46 — ИА Регнум. Правительство России денонсировало соглашения с Норвегией, Швецией и Финляндией о сотрудничестве в Баренцевом регионе. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина 18 апреля разметили на портале опубликования правовых актов.

Дмитрий Дубов/РИА Новости

Указанное соглашение было подписано в ноябре 2007 года. Правительство поручило министерству иностранных дел России уведомить стороны соглашения о его денонсации.

«Прекратить осуществление расходов, расходов, связанных с уплатой ежегодного взноса Российской Федерации в бюджет Международного Баренцева секретариата», — сказано также в документе.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года Госдума денонсировала соглашение о рыболовстве, которое было заключено между СССР и Великобританией в мае 1956 года. Документ разрешал британским судам ловить рыбу в некоторых зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев ранее отмечал, что НАТО предпринимает попытки ослабить Россию, планомерно усиливая свой военный потенциал вдоль российских границ от Баренцева до Чёрного моря.