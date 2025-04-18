Вашингтон, 18 апреля, 2025, 21:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 18 апреля заявил, что Вашингтон не устанавливает сроков заключения мирного соглашения по Украине, но хочет, чтобы это произошло как можно скорее.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Конкретного количества дней нет, но мы хотим сделать это быстро», — отметил он в беседе с журналистами.

При этом Трамп позитивно оценил шансы на урегулирование украинского кризиса. По его мнению, ситуация может вскоре разрешиться.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день Трамп заявил, что США могут выйти из переговоров по Украине, если одна из сторон будет саботировать диалог. Он допустил прекращения оказания Вашингтоном военной помощи Киеву в случае провала сделки, но подчеркнул, что надеется на положительный исход.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее 18 апреля отметил, что в ходе переговоров по Украине есть некоторые сдвиги. При этом Песков подчеркнул, что сторонам необходимо провести еще много сложных обсуждений.

Президент России Владимир Путин 18 марта во время разговора с Трампом по телефону назвал ключевым условием для урегулирования украинского кризиса полную остановку иностранной военной помощи киевскому режиму. Он отметил, что это является условием для недопущения эскалации конфликта.

Ранее Путин отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.