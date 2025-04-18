Санкт-Петербург, 18 апреля, 2025, 21:08 — ИА Регнум. Актера Михаила Боярского госпитализировали после того, как он упал, участвуя в спектакле в Санкт-Петербурге. Об этом 18 апреля сообщил Telegram-канал «112».

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Кристина Коровникова

По информации издания, инцидент произошел 14 апреля. Артист оступился и упал на спину с высоты около 3 м.

«В результате падения актер получил серьезные травмы, в том числе переломы грудных позвонков и ушибы», — говорится в публикации.

Официальной информации о госпитализации Боярского не поступало.

Как передавало ИА Регнум, в январе сообщалось о госпитализации Боярского. По этим данным, причиной стала ишемическая болезнь сердца.

Сын артиста Сергей Боярский в тот же день сообщил, что с его отцом все в порядке. Он рассказал, что Михаил Боярский приезжал в больницу для плановой компьютерной томографии легких и собирается уже на следующий день участвовать в спектакле.

В июне 2024 года во время выступления со сцены упал британский актер Иэн Маккелен, известный по роли Гендальфа в трилогии «Властелин колец». После этого он попросил зрителей помочь ему покинуть зал. Артиста унесли на носилках, спектакль был прерван.