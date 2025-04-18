Москва, 18 апреля, 2025, 21:42 — ИА Регнум. В Национальном центре «Россия» по поручению президента РФ Владимира Путина прошло совещание, посвященное формированию нового российского стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба центра.

Пресс-служба Национального центра «Россия»

В ходе заседания было принято решение учредить совет по формированию национального стиля. Им будет руководить советник президента Елена Ямпольская.

Ямпольская в своем выступлении подчеркнула важность системной работы по созданию национально ориентированной визуальной среды. Она отметила, что на привлечение мотивов и образов знаменитых народных художественных промыслов в общественное пространство потратили много сил, но возможности полностью охватить эту сферу не было.

«Большое спасибо Владимиру Владимировичу Путину, что он поддержал мою инициативу о создании нового российского стиля. Теперь на базе Национального центра «Россия» будет положено начало работы в этом направлении. Мы должны обеспечить абсолютно везде в общественном пространстве ощущение родного дома без пафосных фраз и громких лозунгов», — сказала Ямпольская.

Заместитель начальника управления администрации президента по общественным проектам Алексей Жарич отметил стратегическую важность данной инициативы. Он указал, что формирование нового российского стиля — не просто творческая задача, а стратегически важное направление государственной политики.

«Требуется четкая и планомерная работа, которая должна включать создание соответствующей нормативной базы и вовлечение всех заинтересованных органов власти. Именно системный подход позволит сформировать визуальную среду, которая будет отражать национальную идентичность и укреплять культурный суверенитет России», — подчеркнул Жарич.

Гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова рассказала о практических шагах центра для реализации данной инициативы. В частности, уже подписаны меморандумы с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка» о работе над визуальным образом России.

«Недавно мы также провели масштабную встречу экспертов для обсуждения будущего архитектуры нашей страны. Создание нового российского стиля станет логичным продолжением этой работы», — добавила она.

Руководитель управления Национального центра по контролю за государственными визуальными коммуникациями Андрей Мелентьев подчеркнул необходимость комплексного подхода к данному вопросу. Он отметил, что визуальные коммуникации определяются не только политической конъюнктурой, но и стремлением наладить диалог с обществом и сформировать визуальную среду, основанную на российской идентичности.

«Мы приглашаем представителей вузов и экспертного сообщества к совместной работе, поскольку только сообща возможно увидеть практическое воплощение намеченных инициатив», — рассказал он.

В ходе совещания представители ведущих российских вузов представили свои наработки в области визуальных коммуникаций, основанные на традиционных ценностях, письменности, каллиграфии и орнаментах. Участники подтвердили готовность поддержать инициативу по разработке нового российского стиля.

Как передавало ИА Регнум, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов ранее призвал культивировать расширительное понимание русской идентичности. По его мнению, она должна подразумевать культуру и язык, а также лояльность к России и народу. Ремизов отметил: все, кто подходят под эти критерии, могут считаться русскими в широком смысле слова, вне зависимости от этнического происхождения.