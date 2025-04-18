Москва, 18 апреля, 2025, 21:14 — ИА Регнум. Советник президента РФ Елена Ямпольская возглавила совет по формированию нового российского стиля, созданный при Национальном центре «Россия». Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба центра.

Пресс-служба Национального центра «Россия» Елена Ямпольская

Решение было принято на совещании, посвящённом началу работы над формированием нового российского стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций. Ямпольская в своём выступлении отметила, что теперь появится возможность системно вести работу по созданию национально ориентированной среды.

«Большое спасибо Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту, что он поддержал мою инициативу о создании нового российского стиля. Теперь на базе Национального центра «Россия» будет положено начало работы в этом направлении. Я считаю, что мы должны обеспечить абсолютно везде в общественном пространстве ощущение родного дома без пафосных фраз и громких лозунгов», — сказала Ямпольская.

В свою очередь заместитель начальника управления администрации президента по общественным проектам Алексей Жарич отметил, что системный подход позволит сформировать визуальную среду, которая будет отражать национальную идентичность и укреплять культурный суверенитет страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее в апреле в Национальном центре «Россия» состоялось подписание меморандумов о разработке единого визуального кода страны. В сообщении центра отмечалось, что целью станет создание единой системы визуальной идентичности России и формирование чёткого и ясного образа современной эпохи в российской истории.

НЦ «Россия» был создан по распоряжению президента для сохранения наследия международной выставки-форума «Россия» и демонстрации на постоянной основе достижений страны и её граждан. Ключевой задачей центра Путин назвал продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей.