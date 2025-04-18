Вашингтон, 18 апреля, 2025, 20:34 — ИА Регнум. Невинно осужденный житель США Лео Скофилд вышел на свободу спустя 36 лет и заявил, что больше всего его удивило, как современные технологии разъединили людей. Об этом пишет Daily Mail.

«Все таращатся в свои телефоны. Люди стали холодными… Может быть, они и связаны через свои смартфоны электронным образом, но связи сердец больше нет. Любви друг к другу больше нет», — пожаловался мужчина.

По его словам, тюрьма, где людям приходится общаться круглые сутки, является более социальной средой, чем общество снаружи.

Также Скофилд пожаловался, что его прошлая профессия автомеханика теперь совершенно бесполезна, поскольку машины с конца 1980-х годов очень изменились.

В 1988 году Скофилда осудили за убийство жены, тогда ему был 21 год. На протяжении всего времени заключения он пытался добиться пересмотра приговора, который был вынесен без вещественных доказательств, только на основании показаний свидетелей. При этом другой человек неоднократно признавался, что именно он является убийцей. Скофилду дали условно-досрочное освобождение только в 2024 году, при этом отказавшись признать невиновным.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года в Техасе суд вынес оправдательный вердикт и снял обвинения с американца Керри Кука, который 20 лет ожидал смертной казни и всё время пытался доказать непричастность к изнасилованию и убийству в 1977 году своей соседки Линды Эдвард.

Его дважды — в 1979 и 1994 годах — приговаривали к высшей мере наказания. Несколько раз он обжаловал приговор, планировал свести счеты с жизнью и в конце концов в 1999 году заключил сделку со следствием, признав вину и выйдя на свободу с учётом проведенного за решеткой срока. Но в прошлом году апелляционный суд Техаса признал Кука невиновным «на основании неверной интерпретации улик и лжесвидетельств», на которых строило свою аргументацию обвинение.