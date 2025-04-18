Эль-Пасо, США, 18 апреля, 2025, 20:18 — ИА Регнум. В штате Техас 39-летний американец Хайме Адриан Контрерас расправился со своим пожилым отцом, приняв его за инопланетянина. Об этом сообщил портал Law&Crime.

По данным полиции, Контрерас напал на 74-летнего отца с молотком и потребовал: «Отдай мне мою силу». Он был одержим идеей, что инопланетянин захватил тело родителя. В итоге мужчина перерезал отцу горло и выпотрошил его, пытаясь извлечь внутренние органы.

Спустя некоторое время пожилого мужчину нашли в его доме без признаков жизни. Его сын был задержан.

Отмечается, что незадолго до трагедии отец Контрераса звонил в полицию и сообщил, что сын напал на него с молотком и «снова вел себя как сумасшедший». Правоохранители отреагировали, но затем закрыли дело, якобы убедившись, что психическое здоровье Контрераса-младшего в порядке.

Как передавало ИА Регнум, в штате Висконсин 17-летний Никита Касап убил отчима и мать, чтобы «завладеть деньгами и получить независимость» для убийства президента США Дональда Трампа и свержения правительства.

Полиция обнаружила тела 51-летнего Дональда Майера и 35-летней Татьяны Касап в их доме. Подростка задержали, ему предъявили обвинения в двух убийствах, сокрытии тел, а также по другим пунктам. По мнению следователей, парень мог быть вовлечён в подготовку заговора против Трампа, в его телефоне нашли материалы, имеющие отношение к нацизму, а также документы, в которых он призывал к нападению на главу государства.