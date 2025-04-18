Санкт-Петербург, 18 апреля, 2025, 21:26 — ИА Регнум. Брат адвоката Тимура Рзаева в разговоре с ИА Регнум объяснил, почему его родственник возглавил демонтаж пасхальных украшений, установленных жителями дома в Санкт-Петербурге.

кадр из видео адвокат Тимур Рзаев

Жители элитного жилого дома бизнес-класса на улице Дибуновской в Санкт-Петербурге украшают парадные на каждый праздник. Люди делают это за свой счёт, чтобы порадовать себя и соседей. Пасха не стала исключением. К празднику повесили на крыльце разноцветные ленты, оформили вход воздушными шарами в виде пасхальных яиц, в центре композиции закрепили буквы ХВ (Христос Воскрес). На одном из этажей один из жильцов поставил на столик освященную вербу и икону. Всё было готово к празднику. Но 13 апреля двое мужчин, несмотря на возмущения и требования жильцов, демонтировали атрибуты Пасхи без спроса и выбросили в мусорные баки. Происходящее один из местных жителей записал на видео.

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На кадрах видно, как мужчина в чёрной одежде снимает украшения с крыльца подъезда. Рядом с ним находится другой мужчина, который руководит процессом. По словам жильцов, он представился адвокатом и заявил, что украшения не согласованы со всеми жильцами и нарушают технику безопасности. По словам мужчины, он представлял интересы одного из жильцов.

«Я считаю, это кража, здесь моя собственность, вы не будете трогать мои вещи! Вы сейчас совершаете уголовное преступление. Он сейчас взял и швырнул икону! Я глубоко верующий человек, я живу в этом доме, я собственник помещения. Вами демонтируются православные украшения, декорации к светлому празднику Пасхи», — возмущается владелец иконы на видео.

Но мужчины продолжают снимать декор, несмотря на требования жильцов оставить его в покое.

После произошедшего жители дома на Дибуновской разместили видео в социальных сетях и обратились в правоохранительные органы.

«Неизвестные, достоверно зная, что в период с 3.03.2025 по 19.04.2025 на территории РФ отмечается один из главных православных праздников «Великий пост перед Пасхой», действуя умышленно, совместно с другими неустановленными лицами, имея умысел на оскорбление религиозных чувств верующих, осуществил срыв пасхальных атрибутик», — говорится в заявлении.

Соцсети

Кроме того, жильцы отметили, что столкнулись с угрозами со стороны неизвестных, если станут им мешать убирать праздничный декор и икону.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (часть 2 статьи 282 УК) и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (часть 1 статьи 148 УК). Мужчина, руководивший уничтожением пасхальных украшений, был задержан 18 апреля на Московском вокзале Санкт-Петербурга.

Им оказался 31-летний адвокат Тимур Рзаев. Он является членом Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака. Большую часть его практики составляют уголовные дела, чаще всего Рзаев защищал обвиняемых по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, культивированием растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также насильственными преступлениями и вовлечением несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Среди его подзащитных был родственник бывшего депутата петербургского парламента Максима Резника (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) — Иван Дорофеев.

Тимур Рзаев заявил, что украшения на Дибуновской были размещены жильцами незаконно и он действовал без религиозной подоплёки, а лишь с целью привести внешний вид дома в соответствие нормам пожарной безопасности. Жильцы дома утверждают, что сам Тимур в данном доме не проживает и прибыл по просьбе одной из собственниц, интересы которой якобы представляет как адвокат. Объясняя свой поступок, мужчина назвал себя «русским по духу и по рождению» и отметил, что его супруга — русская по национальности. Также мужчина заявил, что и сам является верующим человеком, но не уточнил конфессию, к которой принадлежит.

Старший брат адвоката Заур Рзаев объяснил ИА Регнум, что плохо посвящён в ситуацию с задержанием Тимура и замысловато ответил на вопрос о религиозной принадлежности младшего брата.

«Я не знаю, что с ним сейчас и где он, я сам только недавно столкнулся с новостью о его задержании. Он мне сам ничего пока не говорил. Он такой же веры, как и все мы», — заключил Заур Рзаев.

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На уточняющие вопросы журналистов, к какой же вере относитесь «все вы» мужчина не ответил и выключил телефон. Жители дома на Дибуновской убеждены, что инцидент с пасхальными украшениями произошёл именно на религиозной почве и пожарная безопасность не имеет к нему никакого отношения.

В настоящий момент расследованием уголовных дел в отношении адвоката занимаются ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Мужчина, исполнявший поручения Рзаева по демонтажу пасхальных атрибутов, тоже задержан, с ним проводятся следственные действия. Следователи опрашивают жителей дома и устанавливают все обстоятельства произошедшего.