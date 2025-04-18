Москва, 18 апреля, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Российский актёр и певец Никита Джигурда заявил, что с гордостью воспринял введённые против него Украиной санкции.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и праведной позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного [Владимира] Зеленского», — приводит его слова телеканал «360».

Он добавил, что ему лестно и приятно, что его персона представляет угрозу, какую бы то ни было, для преступного режима.

Также Джигурда написал по этому поводу стихи, в которых называет введенные против него санкции одним из лучших признаний своих заслуг перед Россией.

Зеленский 18 апреля ввел персональные санкции против 20 деятелей культуры и спорта России. В список помимо Джигурды попали певец Ярослав Дронов (SHAMAN), актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец и композитор Александр Розенбаум, клоун и дрессировщик Юрий Куклачев и другие.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала санкции, введенные Зеленским в отношении Куклачева. Она отметила, что кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость.