Вашингтон, 18 апреля, 2025, 19:59 — ИА Регнум. США выйдут из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон конфликта будет их саботировать. Об этом 18 апреля заявил американский президент Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы сделаем это, если кто-то будет затруднять прекращение конфликта на Украине, но я надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал он.

При этом американский лидер добавил, что не хочет полного выхода США из переговоров. Он также отметил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта.

Как передавало ИА Регнум, Трамп также допустил, что США больше не будут оказывать военную помощь Украине, если не получится добиться результата в ходе переговоров.

Ранее 18 апреля госсекретарь США Марко Рубио также отмечал, что Вашингтон откажется участвовать в переговорах по Украине, если они затянутся. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отметил, что при обсуждении мирного урегулирования конфликта есть некоторое продвижение, но нужно провести ещё много сложных обсуждений.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя заявления руководителей США о возможном выходе Вашингтона из переговоров, отметил, что за последние три месяца американская администрация неоднократно делала противоречащие друг другу высказывания, а потому данная угроза может быть и не реализована.

Солонников добавил, что в случае выхода из переговорного процесса США могут увеличить давление на Москву и Киев. Эксперт полагает, что решение будет зависеть от лоббистских групп в окружении Трампа.