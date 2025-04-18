Вашингтон, 18 апреля, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами 18 апреля не исключил прекращения военной помощи киевскому режиму.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что если одна из сторон переговоров будет саботировать мирный процесс, США из него выйдут. Журналисты уточнили, прекратятся ли в таком случае поставки оружия Украине.

«Я бы не хотел об этом говорить, потому что я думаю, что мы справимся с этим (достижением мирного соглашения. — Прим. ред.)», — сказал президент США.

Трамп также заявил, что США не определяют «конкретное число дней» для ясности по сделке на Украине, но хотят достичь договорённости быстро.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Марко Рубио ранее в этот же день заявил, что Вашингтон в течение трёх лет оказывает большую поддержку Киеву и потратил на это миллиарды долларов, но теперь, если не получится достичь мира на Украине, США нужно будет «двигаться дальше» и заняться решением других вопросов.

Президент России Владимир Путин 18 марта в ходе телефонного разговора с Трампом назвал ключевым условием для разрешения украинского кризиса прекращение любой иностранной военной помощи киевскому режиму.

В начале марта Вашингтон уже приостанавливал предоставление Украине военной помощи, а также разведданных. Это произошло после стычки между Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Однако затем помощь и обмен разведданными возобновились.

14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты и обсуждение продолжается.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.