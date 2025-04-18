Брюссель, 18 апреля, 2025, 19:44 — ИА Регнум. Россия добивается от США открытия неба для своих самолетов, но Евросоюз против возобновления авиасообщения, сообщила 18 апреля газета Politico со ссылкой на неназваный информированный источник в Еврокомиссии.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Санкции ЕС против России остаются неизменными, включая запрет на полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве ЕС», — заявил собеседник издания.

В материале отмечается, что при таких условиях выполнение рейсов из РФ в США будет затруднено.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля 2022 года Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. К рестрикциям присоединилось большинство других стран Европы, не входящих в ЕС, а также Канада и США. РФ ввела ответные меры, в результате западные компании начали нести убытки на рейсах в Азию.

18 апреля 2025 года госсекретарь США Марко Рубио указал на то, что США не могут отменять антироссийские санкции, которые ввел ЕС. Он сказал, что для отмены Брюсселем этих ограничений нужно допустить европейцев к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

9 апреля посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и США не только придало бы импульс официальным контактам, но и стимулировало бы бизнес и облегчило жизнь гражданам по обе стороны океана. 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва предложила Вашингтону снять санкции с компании «Аэрофлот» и возобновить авиасообщение, но пока не увидела ответных шагов.

18 марта президент Владимир Путин отметил, что против России ввели уже 28 595 санкций. Он призвал не рассчитывать, что ограничения будут ослаблены. При этом ранее российский лидер указал, что несмотря на все западные рестрикции, экономика России продолжает расти.