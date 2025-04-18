Луганск, 18 апреля, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала кадры с воевавшим в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданином Австралии. На видео попал фрагмент эвакуации наемника с линии фронта.

кадр из видео

«Проводится эвакуация военнопленного гражданина Австралии в более безопасное место с целью обеспечения ему всех необходимых условий», — сообщил сотрудник ФСБ на видео.

Кроме того, военнопленный подтвердил, что он из Австралии. После этого уже у него уточнили, служил ли он в 66-й механизированной бригаде ВСУ, на что тот ответил утвердительно.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря 2024 года телеканал CNN сообщил, что в зоне СВО в плен к российским бойцам попал 32-летний австралиец Оскар Дженкинс. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе тогда заявил, что правительство ищет более подробную информацию о нем через посольство в Москве.

29 января глава МИД Австралии Пенни Вонг сообщила, что правительство Австралии получило подтверждение от России, что наемник Дженкинс жив и находится под стражей.