Москва, 18 апреля, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Глобальный Юг является естественным союзником России. Об этом 18 апреля заявило агентство «Африканская инициатива».

Отмечается, что пострадавшие от западного колониализма страны Африки видят в России локомотив антиколониальной политики, а также главного партнера в сфере инвестиций, образования и военно-технологической поддержки государственного суверенитета. Так, например, альянс государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) объединились на волне протеста против прозападных администраций и нашли в России союзника в борьбе с бывшей метрополией — Францией, ее партнерами и террористами.

«В Сахеле ждут от России не только военной помощи, но и инвестиций в инфраструктуру, сферу добычи и переработки ресурсов, в развитие сельского хозяйства. Только в этом случае исчезнет вербовочная база для терроризма. Однако подобные инвестиции — игра в долгую», — говорится в материале.

Страны Сахеля богаты запасами золота, нефти и урана, но государствам нужны инвесторы, способные обеспечить генерирующие мощности и энергетическую инфраструктуру, ведь часть регионов по-прежнему живет без электроснабжения, ограничиваясь лишь небольшими генераторами. Кроме того, в альянсе до сих пор пользуются франком КФА, единственной валютой многих стран Западной Африки, курс которой гарантируется Парижем. В добавок ко всему Франция контролирует банковский сектор, что препятствует переводам денег в Россию и Белоруссию и осложняет внешнеторговые сделки.

Тем не менее, взаимодействие России с 54 государствами континента поддержит глобальную тенденцию на дедолларизацию, поможет странам начать торговать в национальной валюте и формировать свой финансовый суверенитет.

При этом Москва продолжает обеспечивать безопасность в Африке, что дает возможности для открытия своих морских баз и доступ к портовой логистике. Отдельное значение в российско-африканском сотрудничестве отводится экспорту образования.

«Ежегодно в России растут квоты на образование иностранцев, так на 2025-2026 учебный год выделена квота в 4816 мест для студентов из Африки… выпускники возвращаются на родину, занимая там должности врачей, инженеров, физиков и других востребованных специалистов», — резюмируют авторы статьи.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ поможет государствам Сахеля нарастить оборонный потенциал на фоне имеющихся террористических угроз. Он подчеркнул готовность Москвы содействовать государствам как в сфере безопасности, так и в экономике, международных процессах. Министр также указал на то, что российская сторона поддержит альянс в усилении позиций континента и включении его в формирующееся более справедливое многополярное устройство мира.

Кроме того, советник президента РФ Антон Кобяков в ноябре отмечал, что Москва видит и поддерживает борьбу африканских стран за пересмотр неоколониальных практик. РФ также готова развивать с государствами сотрудничество по широкому спектру задач, подчеркнул он.