Рига, 18 апреля, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш заявил, что против того, чтобы российских спортсменов допустили на Олимпиаду, пока продолжается конфликт на Украине.

Алексей Филиппов/РИА Новости/ Алексей Филиппов

«Надеемся, что Россию не допустят до Олимпийских игр. Если это всё же произойдет, это будет очень тяжелое решение», — заявил он 17 апреля в интервью телеканалу TV3.

В случае допуска России на соревнования решение об участии сборной Латвии в Играх должно будет принимать государство, а не спортсмены, добавил Даугавиньш.

Как передавало ИА Регнум, спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнел 9 апреля сообщил, что организация ведет переговоры с международными федерациями зимних видов спорта о допуске России и Белоруссии к Олимпиаде-2026, которая пройдет в Италии. Он напомнил, что на ОИ в Париже спортсмены выступали в нейтральном статусе. Пока положительно решен вопрос только в ски-альпинизме.

Президент МОК Кирсти Ковентри, которая вступит в должность 24 июня, в марте заявила, что против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. Она планирует создать рабочую группу, которая разработает принципы, по которым будут принимать решения по этому вопросу.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментируя назначение Ковентри на пост главы МОК, выразил надежду, что организация станет более сильной и независимой. Также он рассчитывает на возвращение России на Олимпийские игры.