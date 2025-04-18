Москва, 18 апреля, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Оценивая те выступления представителей американской делегации, которые появились после встречи дипломатов США, Евросоюза и Украины в Париже, можно заключить, что заметного всеобщего воодушевления относительно большого прорыва в сторону мира на Украине нет. Об этом в пятницу, 18 апреля, заявил политолог-американист Владимир Корнилов в разговоре с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

В Госдепартаменте США заявили, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые проходили в Париже, с воодушевлением отреагировали на предложенные Вашингтоном контуры по возможному соглашению о мире. Ведомство уточнило, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения.

«Мы же слышали заявления госсекретаря США Марко Рубио, из которого вытекало, что, в общем, как-то заметного всеобщего воодушевления, особенно украинского воодушевления, он сам не заметил. То есть он заявил, по сути дела, что если ничего не будет достигнуто, то Америка умывает руки. Так что я не видел там на лицах никакого воодушевления. Я не видел в комментариях участников этой встречи что-то такого, что, знаете, свидетельствовало бы о каком-то прорыве в сторону мира», — заявил Корнилов.

Политолог обратил внимание на то, что американская сторона довольно четко объяснила, почему она приехала в Париж. Рубио обозначил, для чего ему нужна Европа, и то, что этот визит связан не только с решением вопроса по Украине, добавил эксперт. Он уточнил, что США приехали решать вопрос по поводу отмены санкций, которые ЕС наложил на Россию.

«То есть, он признал, и мы признаем это, что вопрос полного снятия санкций не решить без Евросоюза. Поскольку часть этих санкций, они в общем-то наложены Европой. От нее зависит вопрос с системой банковских переводов SWIFT, который мы поднимали на встрече с американцами и так далее и тому подобное. Вот и всё. Больше никаких функций от Евросоюза в данный конкретный момент мы не требуем. Ни Россия, ни Америка», — рассказал Корнилов.

Собеседник агентства объяснил, что та встреча, которая прошла в Париже между американскими, европейскими и украинскими представителями — это не тот формат переговоров, который был при бывшем президенте США Джо Байдене, когда Россию обсуждали без России. Американцы представили своё видение завершения конфликта собравшимся участникам встречи, после чего Рубио сразу же позвонил главе российского МИД Сергею Лаврову и уведомил его о результатах беседы, сообщил эксперт.

«Так что, в общем-то, тут американцы поступили очень, на мой взгляд, правильно. Они уведомили и Россию о том, что там было обсуждено. При этом мы знаем, что накануне, опять-таки, американская сторона встречалась с российскими представителями. Так что, вот эти консультации в режиме челночной дипломатии Америка проводит усиленно, и тут надо отдать им должное. Видно, что, как минимум, некоторые из этой команды стараются», — заявил политолог.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля во время визита во Францию Рубио и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа принял французский лидер Эммануэль Макрон. Также американская делегация провела встречи с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро, советником британского премьера по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плётнером и руководителем офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

В Елисейском дворце назвали встречу «конструктивной и способствующей сближению позиций сторон».

В свою очередь в МИД РФ отметили, что со стороны Рубио было подчёркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Лавров подтвердил готовность РФ к продолжению совместной работы с США с целью надёжного устранения первопричин конфликта на Украине.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.