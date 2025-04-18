Москва, 18 апреля, 2025, 19:08 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы писали про спасение воображаемого кота, туры на «бухлоходах» и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Москве сотрудники Росгвардии заметили ночью на улице группу нетрезвых молодых людей и попросили показать документы. Один вынул паспорт и выронил из кармана пакетик с кокаином. «Осторожно, Москва» рассказывает, что юношу задержали. Вечер для него, видимо, стал самым невезучим в жизни. Для правоохранительных органов — наоборот.

Жители столичной улицы Каргопольская заметили на дереве возле дома кота, который никак не мог слезть вниз и сидел без движения. Позвонили спасателям. Они приехали, но никакого кота не нашли. Его и не было: кот оказался оптической иллюзией, пишет «Отрадное». Просто ветки так причудливо сложились.

Ивановская пенсионерка взыскала с МВД убытки за сорванный отпуск. Случилось это так: год назад женщина не смогла вылететь в Египет, потому что в паспорте внучки оказалась ошибка. Женщина подала в суд иск на сотрудников отдела МВД и взыскала стоимость путёвки. «Ивановская строчка» передает, что это более 196 тысяч рублей.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге другая коллизия: дама хотела спеть песенку в музыкальном баре, но владелец трижды ей запретил. Дама обиделась, обвинила хозяина бара в предвзятом отношении, а тот настаивал на неадекватности посетительницы. «Ночной губернатор» сообщает, что дама пошла в суд, и он оценил ее моральный ущерб в две с половиной тысячи рублей. Сумма взыскана приставами.

Работа мечты: носить жаб через дорогу. Бесплатная, зато популярная: более семисот петербуржцев записались в волонтеры и носят жаб через дорогу из леса на берег Сестрорецкого разлива, где жабы откладывают икру. «Страновед» уточняет, что волонтеров специально учат, как надо носить амфибий: с нежностью.

В Ленобласти житель многоквартирного дома устраивает у себя джакузи из пива. Все бы ничего, но он затапливает пивом соседей. «Питер Live» передает, что вдобавок к этому мужчина регулярно ворует из магазинов закуски к пиву. Дополнительную глубину ситуации придает тот факт, что квартиру мужчине подарила мать с надеждой, что он обратится за помощью в психиатрическую клинику, которая находится поблизости.

«Telegram Калининграда» радуется: спустя семь лет с дорожного знака на одном из городских перекрестков снимут натянутые на них черные трусы. Трусы стали местной достопримечательностью, но городские власти обещали, что их снимут уже на днях.

«Усы Печорина» удивляются стажеру, который устроился на работу, но был уволен и подал на несложившегося работодателя в суд. Согласно иску стажера, его уволили юридически неграмотно. Суд согласился и обязал выплатить недавнему стажеру 252 тысячи рублей.

Приволжский федеральный округ

В Перми водитель автобуса попросил женщину не стоять близко в кабинке водителя и не загораживать ему обзор. Женщина отказалась и добавила, что оплатила проезд и может стоять, где угодно. В итоге, по словам канала «Большая Пермь», водитель разозлился, выгнал из салона вообще всех и уехал. Настолько обидчивых водителей в городе еще не встречали.

Какими только не бывают бюджетные траты. «Сурский край» передает, что на сайте госзакупок опубликовали аукцион по закупке зебры! Ее осуществят у единственного поставщика — зоопарка города Челябинска. На приобретение направят 1,7 млн рублей.

В Мордовии построят небоскреб, хотя и не очень большой: в сорок два этажа, в чистом поле между Саранском и Рузаевкой. Здание планируют как деловой центр, площадку для форумов, выставок и концертов. Вокруг небоскреба обещают жилые кварталы, офисы и инфраструктуру, рассказывает «Голос торамы».

Южный федеральный округ

В Краснодаре появилось розовое озеро или, вернее, затон. Он окрасился в ярко-розовый цвет по естественным причинам, из-за бактерий. Биологи, по словам канала «Краснодар. Новости юга», надеются изучить эту «интересную биологическую задачу». А пока «барби-озера» может стать отличной фото-локацией.

Северо-Кавказский федеральный округ

Месть квартиросъемщика: такая драма разыгралась в Железноводске. Мужчина объявил, что у него из съемной квартиры пропало 150 тысяч рублей и предположил, что виноваты хозяева помещения. Полиция провела расследование и выяснила, что никакого похищения не было. Теперь квартирант-сказочник будет отвечать по закону, пишет 1777.

Уральский федеральный округ

Житель Ишима восстал против гигантской мухи. Столь странную новость передала «Столица деревень». Речь идет о странной скульптуре, которую многие просят убрать. Занятно, что мухи нет в туристических маршрутах, почти нет её фотографий в интернете. Зато есть упоминания путешественников, что её «страшно даже сфотографировать».

В Тюмени восьмилетний школьник шел от бабушки домой и застрял в грязи. Так крепко, что пришлось вызывать спасателей. «Новости Тюмени» уточняют, что обувь так и осталась в грязи: вытащить кроссовки не удалось.

Сибирский федеральный округ

Похожая новость. В Новосибирске легендарная яма на Котовского отметила девятилетие. НГС уточняет, что яму неоднократно ремонтировали, но она никак не пропадет. У нее даже есть свои площадки в соцсетях и посвященная ей песня.

Дальневосточный федеральный округ

В Приморье запускают туры на «бухлоходах». Это большие лодки, на которых во время плавания выпивают и веселятся. Подробностей пока нет, уточняет Svodka25.

Хабаровск неожиданно подвинул Тулу — в плане пряников. «Тридевятое царство» рассказывает, что именно хабаровский производитель признан победителем всероссийского конкурса «Лучший пряник России», и надеется, что наряду с главным символом региона — амурским тигром, появится и «знаменитый хабаровский пряник».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 25 апреля.