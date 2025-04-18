Москва, 18 апреля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. В Москве завершился первый поток программы подготовки кадрового резерва в системе образования. Ее запустили для подготовки высококвалифицированных управленцев в этой сфере.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что это уникальный проект, он предоставляет возможность талантливым педагогам и управленцам повысить квалификацию и получить новые знания. Двое представителей кадрового резерва уже получили высокие посты. Один из них стал министром образования и науки Хабаровского края, второй — его заместителем.

«Программа открывает перед участниками перспективы карьерного роста и способствует формированию нового поколения лидеров в образовании, готовых решать актуальные задачи отрасли и обеспечивать качественное образование для наших детей», — заявил Кравцов.

Гендиректор центра знаний «Машук» Антон Сериков рассказал, что программа, стартовала осенью 2024 года. В нее после серьезного отбора приняли 70 перспективных специалистов из 44 регионов страны. Они прошли пять образовательных модулей и изучили инструменты управления образовательными организациями.

«Такой подход помог будущим лидерам объединиться в группы и защитить итоговые проекты. Уверен, что впереди выпускников ждут яркие кадровые успехи и достижения, а наша программа получит свое логическое продолжение», — подчеркнул Сериков.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров указал на то, что это не просто образовательный проект, а инвестиция в будущее образования страны. Выпускники программы получили знания и навыка, как решать актуальные проблемы.

«Мы видим в наших слушателях будущих лидеров, способных эффективно управлять образовательными учреждениями и региональными системами образования. Уверен, по итогам обучения лучшие из них смогут получить поддержку для реализации своих проектных инициатив и внести свой вклад в создание современной, конкурентоспособной и привлекательной образовательной среды нашей страны», — добавил глава академии.

По итогам программы в Минпросвещения России прошла защита проектов и торжественная церемония вручения дипломов выпускникам программы. Дипломы вручила, в том числе замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.

Как передавало ИА Регнум, в январе президент РФ Владимир Путин отметил, что в стране растет уровень образования. Оно становится более современным и отвечает запросам молодежи. Кроме того, идет активное развитие федеральных исследовательских университетов, создаются новые сильные вузы, в том числе негосударственные.