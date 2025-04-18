Москва, 18 апреля, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Готовившийся к аварийной посадке самолет успешно приземлился в московском аэропорту Внуково.

РИА Новости/Максим Блинов

Воздушное судно летело в Москву из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что у лайнера при выпуске шасси вышла только передняя стойка. Борт некоторое время кругами летал над аэропортом.

В феврале пассажирский самолет Ан-24, летевший из Олекминска в Якутск, не мог совершить посадку в аэропорту назначения из поломки шасси. На его борту было 34 пассажира и пять членов экипажа. В последствии лайнер смог благополучно приземлиться.

В марте у грузового самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, при приземлении левая стойка шасси не встала в замок. В результате воздушное судно опрокинулось на бок. На борту были восемь членов экипажа, никто не погиб и не пострадал.