Москва, 18 апреля, 2025, 18:37 — ИА Регнум. В Москве пройдет II ежегодный всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России», посвященный вопросам развития и поддержки муниципалитетов. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба организатора — Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления»

В этом году мероприятие, организованное по поручению президента РФ Владимира Путина, пройдет с 21 по 23 апреля и примет порядка 4 тыс. участников со всей России. Представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций обменяются опытом, успешными практиками и выработают пути решения проблемных вопросов муниципалитетов.

В рамках форума пройдет более 20 панельных сессий, дискуссий и экспертных диалогов, а также состоится церемония награждения второй всероссийской муниципальной премии «Служение». Награда присваивается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни общества.

Победители и лауреаты премии будут объявлены в 10 номинациях: «Мужество и героизм — на благо служения Родине», «Благополучие семьи — приоритет государства», «Великое наследие — для будущих поколений», «Укрепляя партнерство — расширяем возможности», «Забота о семьях героев — вклад в общую победу», «Институт наставничества — для будущего страны», «Инициатива каждого — общий успех», «Развитие территории — благополучие жителей», «Молодые кадры — на службе страны», а также «Прямой разговор — доверие к власти».

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля в Калуге главы муниципальных образований РФ на форуме ВАРМСУ обсудили вопросы устойчивого развития территорий. В ходе дискуссий, в частности, затрагивались вопросы развития опорных населенных пунктов и комплексного развития сельских территорий, а также трудовой миграции и опыта ее регулирования.

15 апреля, в Национальном центре «Россия» на заседании наблюдательного совета Всероссийской премии «Служение» подвели итоги народного голосования. Всего в этом году россияне выбирали из 43 313 заявок, что в два раза выше прошлогоднего показателя.