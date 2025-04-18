Москва, 18 апреля, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Внуково. Об этом 18 апреля сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По информации источника издания, у лайнера при выпуске шасси вышла только передняя стойка. Борт кругами летает над воздушной гаванью. Экипаж пытается решить проблему.

«Во Внуково готовится к аварийной посадке Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву», — также говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в феврале пассажирский самолет Ан-24, летевший из Олекминска в Якутск, не мог совершить посадку в аэропорту назначения из поломки шасси. На его борту было 34 пассажира и пять членов экипажа. В последствии лайнер смог благополучно приземлиться.

В марте у грузового самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, при приземлении левая стойка шасси не встала в замок. В результате борт опрокинулся на бок. На борту были восемь членов экипажа, никто не погиб и не пострадал.