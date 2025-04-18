Москва, 18 апреля, 2025, 18:20 — ИА Регнум. Жильё есть и остаётся одним из драйверов устойчивого экономического роста в России. С таким заявлением выступил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции «Время изменений: жильё. От прогнозов к реальности».

Пресс-служба Сбера Анатолий Попов

Мероприятие «Время изменений: жильё. От прогнозов к реальности» — это конференция «Сбера» для девелоперов, застройщиков, финансовых институтов, аналитиков и представителей органов власти,. Участники обсуждают настоящее и будущее рынка жилья.

Как отметил Попов, уже много лет «Сбер» лидирует в финансировании жилья в России. Такой результат — не только повод для гордости, но и большая ответственность. По его словам, на рынке жилой недвижимости наблюдается неоднородная картина. С одной стороны, замедлился рост кредитования застройщиков, снижаются продажи квартир. С другой, сравнение производится с ажиотажными периодами прошедших лет, когда повышенный спрос был вызван ожиданиями высоких процентных ставок и ужесточения льготных ипотечных программ.

В свою очередь высокая процентная ставка по бридж-кредитам мотивирует застройщиков тщательнее подходить к отбору проектов и фокусироваться на тех, где сроки выхода на площадку минимальны. А то, что будет сделано в 2025 году в части бридж-кредитования на покупку земли, определит уровень ввода в строй жилья через два года.

«Такого роста рынка жилой недвижимости, какой был раньше, нет. Но проектное финансирование выдаётся. Мы работаем, тщательно оценивая потенциал застройщиков. Рынок в итоге выровняется из-за снижения предложений, что приведёт к более устойчивой экономике новых проектов», — пояснил Попов.

Он добавил, что к концу 2025 года «Сбер» рассчитывает ускорить принятие решений по 50% выдач таких сложных кредитных продуктов, как проектное финансирование и бридж-кредитование.

Для девелоперов критична скорость, поэтому они выбирают проекты с разрешениями на строительство или с коротким сроком до получения полной исходно-разрешительной документации. Таким образом снижаются риски и высокая процентная нагрузка на начальных этапах, при этом банк получает возможность точечно финансировать устойчивые инициативы. Заключение договоров проектного финансирования в начале 2025 года восстановилось по сравнению со снижением в конце 2024 года. Остаток кредитной задолженности вместе с доступными лимитами портфеля девелоперов на 1 апреля в «Сбере» достиг 10 трлн рублей.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин подчеркнул, что перед Минстроем России и региональными властями стоит задача сократить время от принятия решения о том, что можно выделить территорию под строительство, до начала его реализации. Вторая часть этого процесса — всё, что связано с подключениями и работой ресурсоснабжающих организаций.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов обратил внимание застройщиков и кредитных организаций на риски, связанные с ростом рассрочек при продаже квартир. По словам спикера, из-за массовых рассрочек по состоянию на конец февраля около 1 трлн руб. не поступило на эскроу-счета. Рассрочка несет риски для конечных покупателей, которые могут недооценивать свои финансовые возможности по внесению будущих платежей. Она также увеличивает риски для девелоперов, связанные с ростом ставок по кредитам банков из-за низкого покрытия средствами на эскроу, а также в сценарии роста расторжений сделок — и необходимости возврата внесенных средств покупателям.

В дискуссии также приняли участие руководитель группы компаний «Страна Development» Александр Гайдуков и председатель совета директоров группы компаний «Родина» Владимир Щекин.