Москва, 18 апреля, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Первый конгресс «Точки роста в бизнесе» состоялся в отеле Four Seasons Moscow. Мероприятие собрало более 800 человек, в том числе ведущих экспертов из 20+ отраслей на одной площадке. Генеральным партнером выступила «Русская медиагруппа», которая при поддержке медиахолдинга MAER провела на площадке бизнес-сессию «Брендоформирующие рекламные возможности: как создаются лидеры рынка».

Пресс-служба «Русской медиагруппы» «Русская медиагруппа» провела сессию на конгрессе «Точки роста в бизнесе»

В сессии приняли участие генеральный директор «Русской медиагруппы» Любовь Маляревская, создатель Brand Navigator, экс-вице-президент Disney Игорь Макаров, бренд-директор, руководитель дирекции по развитию бренда и мультимедиапроектов издательского дома «Аргументы и факты» Елена Мулланурова, директор бизнес-направления Ozon Fashion Илоанга Ершова и другие эксперты.

Генеральный директор «Русской медиагруппы» Любовь Маляревская выступила с темой «Медиа и социальные проекты: как партнерство с НКО помогает бренду». Она рассказала о роли, которую играет сотрудничество с НКО в формировании имиджа бренда и укреплении взаимодействия с аудиторией.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» «Русская медиагруппа» провела сессию на конгрессе «Точки роста в бизнесе»

Она отметила, что в портфеле «Русской медиагруппы» много кейсов в сфере коммуникации с НКО. Холдинг является инфопартнером международного форума гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ», реализует совместные проекты и оказывает информационную поддержку Всероссийскому обществу инвалидов и Всероссийскому обществу глухих. «Русская медиагруппа» взаимодействует со спортивными организациями: Российский футбольный союз, федерации волейбола и самбо, Молодежная хоккейная лига, что способствует развитию в России профессионального и любительского спорта и помогает формировать у аудитории позитивное отношение к ЗОЖ.

«Русская медиагруппа» много лет сотрудничает с фондом «Второе дыхание», который занимается сбором и распределением ненужной одежды», — рассказала Любовь Маляревская.

По ее словам, контейнер для сбора вещей стоит на одном из этажей холдинга в общем доступе. Организация также организует сбор вещей и денежных средств в помощь детским домам, а также приютам для животных.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» «Русская медиагруппа» провела сессию на конгрессе «Точки роста в бизнесе»

«Один из последних благотворительных проектов в рамках компании — сбор вечерних платьев для выпускниц, которые не могут позволить себе их покупку», — добавила Маляревская.

В первом конгрессе «Точки роста в бизнесе» также приняли участие топовые спикеры: Оскар Хартманн, Алексей Ситников и Наталия Гундерина, Оксана Лаврентьева, Дмитрий Гриц, Роберт Оксузян. Они поделились эффективными инструментами для роста бизнеса, инновационными решениями для создания единой стратегии управления и развития компании.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» «Русская медиагруппа» провела сессию на конгрессе «Точки роста в бизнесе»

Эксклюзивным гостем стала Ирина Винер — заслуженный тренер по художественной гимнастике России и Узбекистана, педагог, доктор педагогических наук, профессор. Она подчеркнула влияние тренера и непосредственно спорта на формирование личности человека, а также провела параллель между качествами спортсмена и предпринимателя.

«У нас такое государство, которое всегда обеспечивало спортсменов, а вот мои дети, которых я тренировала в Лондоне, были вынуждены после поступления в университет работать. Там система такая: чем раньше выпустишь птенца из гнезда, тем раньше он начнёт летать», — подчеркнула в своем выступлении Винер.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» «Русская медиагруппа» провела сессию на конгрессе «Точки роста в бизнесе»

В своем выступлении она отметила важность патриотизма. «Я стараюсь мотивировать детей патриотизмом, чтобы за свою маму, за свою семью, за свой город, за свою страну, за тех людей, кто на тебя смотрит и хотят, чтобы ты стала чемпионом и подняла флаг своей страны!» — подчеркнула Винер.

Мероприятие собрало более 800 предпринимателей и более 30 ведущих спикеров из разных сфер бизнеса, которые синтезировали опыт и делились своей экспертностью. Конгресс стал платформой для обмена знаниями, инструментами и вдохновением, необходимым для построения успешного бизнеса. Деловая программа представила участникам более 50 практических решений для оптимизации аспектов бизнеса. Программа конгресса включала восемь тематических секций.

«Участие в конгрессе «Точки роста в бизнесе» стало уникальной возможностью для предпринимателей и руководителей компаний получить актуальные знания и инструменты, которые помогают не только адаптироваться к стремительным изменениям в бизнес-среде, но и активно использовать их для достижения новых высот», — отметила соорганизатор конгресса, директор по развитию «Русской медиагруппы» Екатерина Касперович.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Михаил Воронин

Участники смогли проанализировать механизмы создания современных трендов, познакомились с конкретными примерами успешных бизнес-практик, которые уже зарекомендовали себя в реальном бизнесе, изучили возможности интеграции ИИ и нейросетей в бизнес-процессы и способы создания и реализации стратегических партнерств и коллабораций.