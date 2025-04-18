Москва, 18 апреля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. У бьюти-блогера Гоар Аветисян имеется задолженность перед Федеральной налоговой службой России в размере почти 55 млн рублей. Об этом 18 апреля сообщил источник ИА Регнум.

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Общая сумма долга превысила 54,8 млн рублей. Блогеру грозит блокировка счетов, если она не выплатит эти деньги.

Аветисян ведет популярные страницы в соцсетях, где публикует контент о макияже, уходе за собой и стиле. Кроме того, она продвигает косметические товары и одежду, а также получает доход от продаж собственной линейки косметики и обучающих курсов.

Ранее Аветисян попала в скандал. Она рекламировала собственную методику быстрого похудения, показывая результат на своем примере. Однако выяснилось, что блогер добилась результата с помощью липосакции, что вызвало волну возмущения среди ее аудитории. При этом она до этого сама рассказывала про операцию и публично жаловалась на осложнения после нее.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года правоохранители задержали блогера Елену Блиновскую, когда она пыталась сбежать за границу. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей, неправомерном обороте платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путем. В январе женщину отправили в СИЗО. В марте 2025 года суд принял решение наложить арест на ее имущество для погашения долгов.

В марте задержали блогера Александру Митрошину. Ее обвинили в легализации незаконно полученных средств. Адвокат женщины после этого сообщил, что она выплатила все долги по налогам на сумму более чем 200 млн рублей.