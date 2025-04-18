Барнаул, 18 апреля, 2025, 17:57 — ИА Регнум. В Барнауле женщина практически сварила заживо свою мать в кипятке из-за ссоры на почве оплаты коммунальных платежей. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба управления СК России по Алтайскому краю.

Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/picture-alliance/TASS

«Женщины поругались на почве того, что плата за коммунальный платеж повысилась, а мать не экономила воду и электричество. После того как хозяйка квартиры налила себе воду в ванну и пошла мыться, дочь, используя душ, стала поливать ее кипятком», — говорится в сообщении.

На следующий день, увидев ожоги на лице и теле матери, обвиняемая вызвала скорую помощь, но потерпевшая скончалась через несколько дней от полученных травм. У нее был термический ожог 2–3-й степени 30% поверхности головы и тела.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

Как передавало ИА Регнум, в Новосибирске задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве бывшей свекрови и в попытке убить сына. Во время ссоры она ударила 85-летнюю женщину ножом в шею, отчего та умерла на месте, затем ранила 11-летнего сына.