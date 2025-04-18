Санкт-Петербург, 18 апреля, 2025, 18:32 — ИА Регнум. Россия созвала именно закрытое заседание в Совете Безопасности ООН, чтобы без истерик украинских представителей продемонстрировать доказательства нарушений киевского режима в рамках моратория на удары по энергообъектам, тем самым объяснив нереалистичность прекращения огня. Об этом в пятницу, 18 апреля, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совбеза заявил, что мораторий на удары по энергообъектам не был соблюден Киевом, а в таких условиях говорить о прекращении огня на данном этапе «просто нереалистично». Небензя подчеркнул, что, касаясь вопроса о необходимости закрепления СБ ООН возможных соглашений между Россией и Украиной, решающим фактором станут условия вероятного прекращения огня и формулировки в документе.

«У Совета Безопасности есть много методов работы, как они там проводят заседания по требованию одного из членов Совбеза. Это могут быть открытые заседания, закрытые. Мы здесь потребовали созыва закрытого заседания для того, чтобы обсуждение шло в кругу только членов Совета Безопасности. Чтобы там не было Украины», — сообщил политолог.

Эксперт объяснил такое условие тем, что, когда на встречах присутствует Украина, там обязательно происходят скандалы, а представители Российской Федерации хотели, чтобы разговор был деловым. Такая обстановка была необходима для предоставления фактов и соответствующих документов, подтверждающих украинские атаки по российским энергообъектам в период действия моратория на эти самые удары, уточнил специалист.

17 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский вновь заявил о том, что Украина готова поддерживать всеобъемлющее прекращение огня. Как утверждает Светов, Зеленский говорит это осознанно, так как терпит поражение и не может добиться победы на поле боя. Собеседник агентства уточнил, что глава киевского режима хочет одержать победу за кулисами, в результате разных разговоров, убеждений со своими западными партнерами.

«И мы видим, что они ему высказывают поддержку. Никто из них не осудил удары по российским энергообъектам. Зеленский убеждён, что он нужен Западу как рычаг нажима на Россию. Он это будет делать. Тем более что трактуется происходящее им вот так: попросил президент США Дональд Трамп Россию об этом перемирии в рамках ударов по энергообъектам. Россия согласилась. А Зеленский и его команда говорят, что, вот видите, надо только надавить на Россию, и она пойдёт на уступки. И, мол, давайте еще надавим и заставим что-то делать», — заявил политолог.

По словам эксперта, прекращение огня возможно только в том случае, если будет официально зафиксировано устранение первопричин конфликта на Украине. Специалист напомнил, что все эти первопричины Россия обозначила в начале специальной военной операции.

«Там, в этом соглашении о прекращении огня должна быть зафиксирована демилитаризация Украины, прекращение помощи Украине со стороны западных государств. Это четко зафиксировано. Также то, что Украина никогда не вступит в НАТО, и, соответственно, это предусматривает, что и НАТО не ступит на территорию Украины под видом этих пресловутых миротворцев», — объяснил Светов.

Собеседник агентства также указал, что первопричина конфликта заключается в том, что была предпринята попытка принять Украину в НАТО для того, чтобы использовать это как угрозу безопасности Российской Федерации. Пока этот факт не будет зафиксирован, мы будем продолжать действовать, о чём говорил и глава российского МИД Сергей Лавров, указывая на то, что если Запад не хочет решить всё миром, хочет воевать, то вопрос будет решён военным путем, напомнил специалист.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент РФ Владимир Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер указал, что необходимо устранить первопричины конфликта, а также соблюсти законные интересы РФ в сфере безопасности.

Глава российского государства также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергообъектам на 30 дней. Путин отдал военным соответствующее распоряжение и уточнил, что для недопущения эскалации украинского конфликта нужно полностью прекратить поставки военной помощи Украине.

Зеленский на словах подтвердил участие в инициативе Трампа, однако после начала действия моратория ВСУ каждый день атакуют российские энергообъекты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне атак на российские объекты энергетики отмечал, что киевский режим подтверждает свою недоговороспособность и полную потерю контроля над процессами в стране, включая действия собственных войск.

По состоянию на 15 апреля ВСУ около 100 раз нарушили мораторий. Удары по российским энергообъектам украинские формирования наносят ежедневно. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник уточнил, что только за неделю с 7 по 13 апреля ВСУ 38 раз преднамеренно ударили по энергообъектам РФ.

При этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия в полном объеме выполняет мораторий на удары по энергообъектам на Украине. Глава СВР отметил, что Украина стремится продолжать вооруженный конфликт.