Москва, 18 апреля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала санкции, введенные главой киевского режима Владимиром Зеленским в отношении народного артиста России клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева. Свою позицию она высказала 18 апреля в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ранее в этот день Зеленский ввел персональные санкции против 20 деятелей культуры и спорта России. В список попали певец Ярослав Дронов (SHAMAN), актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец и композитор Александр Розенбаум, Куклачев и другие.

«Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость», — написала Захарова.

Санкции в отношении россиян введены сроком на 10 лет. Всем лицам из списка заблокируют активы на территории Украины, аннулируют лицензии, запретят передачу объектов интеллектуальной собственности и лишат украинских госнаград.

Ранее, 11 апреля, сразу несколько российских журналистов попали под санкции Киева. В частности, в перечень вошли военный корреспондент RT Мурад Газдиев, корреспонденты RT Хассан Насср и Иван Полянский, корреспондент канала «Россия 1» Александр Сладков, операторы Александр Жуков, Михаил Кондаков, Сергей Дубровин, ассистенты операторов Николай Бочаров и Андрей Пелешок.

Позже военкор Сладков, комментируя введенные Зеленским новые санкции, назвал их бессмысленными, похожими на «выговор душевнобольного».