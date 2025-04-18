Нью-Йорк, США, 18 апреля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Армения, Грузия и Словакия поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Видео заседания и голосования опубликовано на официальном сайте ООН.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Документ содержит формулировку «агрессия Российской Федерации в отношении Украины и Грузии». В нем отмечается, что Европа сталкивается в этой связи с беспрецедентными вызовами. Резолюция призывает укреплять сотрудничество между ООН и Советом Европы.

В общей сложности резолюцию одобрили 105 стран. Против проголосовали девять, включая США. Воздержались 33 государства, а Израиль и Азербайджан не участвовали в голосовании.

Представитель России при организации в Женеве Геннадий Гатилов 10 апреля заявил, что США перестали присоединяться к русофобским решениям в ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Генассамблея приняла две резолюции по конфликту на Украине.

Первую, предложенную Украиной, одобрили 93 страны, против высказались 18 государств и 65 воздержались. Резолюция содержала призыв к РФ о выводе военных с украинской территории. В ней не упоминались вторжение украинских формирований в Курскую область и теракты киевского режима против мирных жителей.

За вторую резолюцию, предложенную США и дополненную поправками ЕС, также проголосовали 93 страны, восемь были против и 73 воздержались. Россия предлагала внести поправку об устранении коренных причин конфликта на Украине, но Генассамблея ее отклонила.

Постпред России при ООН Василий Небензя 17 апреля заявил, что страны Запада не изъявляют готовности оказать давление на Киев для соблюдения моратория на удары по энергообъектам. 30-дневный мораторий начал действовать 18 марта, Москва соблюдает его в полном объеме, Киев ежедневно нарушает.