Красногорск, 18 апреля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Владелец квартиры в подмосковном Красногорске сдал жилье 20-летней Дарине, а когда девушки не было дома, выбросил на улицу ее йоркширского терьера по кличке Бирма, в результате собака погибла. Об этом пострадавшая 18 апреля рассказала в беседе с ИА Регнум.

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По словам Дарины, она заранее предупредила, что въедет в квартиру с собачкой, и даже доплатила за возможность проживания с питомцем 10 тыс. рублей. Через неделю владелец квартиры стал обвинять квартирантку в сдаче жилья в субаренду, якобы соседи слышат голоса людей. Девушка ответила, что ее дома нет, там только собака.

Когда Дарина вернулась, то увидела, что питомца дома нет. Девушка начала писать хозяину квартиры в мессенджер и спрашивать, где собака. Мужчина наврал, что Бирма якобы сама сбежала на улицу, когда он открыл дверь. Но по видеокамерам было установлено, что он заходил в квартиру, вынес йорка и оставил на тротуаре. Животное попало под колеса автомобиля и погибло.

Девушка съехала с той квартиры. Она также подаст заявление в полицию после консультации с юристами. Мужчина в итоге признался, что вынес собаку на улицу, но не извинился.

«Когда я собирала вещи, приехал мой знакомый, он (хозяин квартиры. — Прим. ред.) с ним начал говорить. Он сказал, что он это сделал на эмоциях. На эмоциях убил собаку, выкинул на улицу», — рассказала Дарина.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года в московском поселке Рублево водитель BMW насмерть сбил таксу, когда хозяйка выгуливала ее на поводке во дворе дома. После этого он нагрубил женщине и ушел с места происшествия. Владелица погибшего питомца подала заявление в полицию.

В сентябре в Мытищах мужчина на автомобиле тащил по асфальту двух собак, привязанных к машине. Очевидцы сообщили об этом в полицию, нарушителя задержали, против него возбудили уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным»).