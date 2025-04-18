Москва, 18 апреля, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Блогера Александра Шпака и бывшую ведущую «Эха Москвы» Ирину Баблоян внесли в реестр иноагентов. Об этом 18 апреля сообщили на сайте Минюста.

Соцсети Александр Шпак (Минюст признал иноагентом)

Кроме того, список иностранных агентов пополнили режиссер Вячеслав Ширяев и блогер Мария Чистякова.

«18 апреля 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И. А. Баблоян, М. В. Чистякова, В. Э. Ширяев, а также А. К. Шпак», — сказано в сообщении.

Минюст отметил, что все они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.

Все они проживают за пределами России.

14 марта Минюст внес в реестр иноагентов писательницу Аллу Босарт и политолога Германа Обухова. Ведомство также включило в указанный список журналиста и автора подкастов «Закат Империи» и «Время и деньги» Андрея Аксенова.

Ранее, 21 февраля, Минюст признал иноагентами журналистов Жанну Агалакову и Илью Азара, а также блогера Рустема Адагамова, бывшего участника Comedy Club комика Антона Лирника и писательницу Елизавету Александрову-Зорину.