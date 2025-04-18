Ульяновск, 18 апреля, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Актер сериала «Первый отдел — 2» Денис Верягин скончался на 43-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова.

VK/Денис Верягин

«Коллектив Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова скорбит и выражает глубокие соболезнования близким», — написала пресс-служба театра.

Прощание прошло 18 апреля в 11:00 в Храме Преподобного Серафима Саровского в Ульяновске.

Верягин родился в Ульяновске в 1983 году. В 2004 году он окончил факультет культуры и искусства Ульяновского государственного университета. Еще во время обучения он начал играть в Ульяновском драматическом театре. До 2017 года он сыграл в шести спектаклях. В его фильмографии роли в трех сериалах: «Первый отдел-2», «Пять минут тишины. Новые горизонты» и «Великолепная пятерка — 4».