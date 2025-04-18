Москва, 18 апреля, 2025, 17:11 — ИА Регнум. В Сети появилось видео с последствиями поджога участкового пункта полиции 13-летним школьником в Москве.

кадр из видео

На кадрах видны входная дверь и стена со следами копоти. Днем 18 апреля школьник с другом подошел к зданию участкового пункта полиции на улице Михайлова и поджег дверь. Второй подросток снимал происходящее на камеру.

Правоохранители сразу заметили возгорание и оперативно потушили огонь.

Как передавало ИА Регнум, поджигателя задержали, его сообщник скрылся. По предварительной информации, школьники попали под влияние мошенников в Сети и действовали по их указаниям.

12 апреля в подмосковном Нахабино подросток совершил поджог торгового центра «Элизиум». Юношу задержали. Позже в пресс-службе Росгвардии уточнили, что мошенники пообещали заплатить за поджог 250 тыс. рублей.