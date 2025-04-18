Челябинск, 18 апреля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. В Челябинской области пресечена контрабанда оборудования для бронетанковой техники. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

УФСБ по Челябинской области

«Пресечен канал контрабанды продукции военного назначения. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК России («Контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники»). Лицо задержано, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в интересах иностранного государства фигурант хотел отправить за границу оборудование, применяемое в бронетанковой технике.

В ведомстве добавили, что обвиняемого задержали после того, как он оформил отправку груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона. Разрешительные документы у отправителя отсутствовали.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта ФСБ пресекла попытку контрабанды военной продукции из Белгорода. Было установлено, что два сотрудника белгородской коммерческой организации с участием проживающего в Варшаве гражданина Украины пытались незаконно вывезти через таможенную границу ЕАЭС продукцию военного назначения. Все трое были задержаны, им грозит до десяти лет лишения свободы.