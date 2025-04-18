Пекин, 18 апреля, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Китай остановил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов Америки из-за накала торговых отношений двух стран. Об этом 18 апреля сообщила газета Financial Times (FT).

(сс) Ken Hodge

В материале сказано, что последняя партия сжиженного газа из США прибыла в китайскую провинцию Фуцзянь 6 февраля. После этого поставки не фиксировались. При этом одно из судов с американским СПГ перенаправили в Бангладеш, потому что оно не успело прибыть до вступления новых тарифов в силу.

«С повышением тарифов до уровня фактического эмбарго мы наблюдаем перераспределение глобальных потоков СПГ», — передала газета слова аналитика консалтинговой компании Energy Aspects Ричарда Бронза.

Он уточнил, что совокупный спрос на сжиженный природный газ в Азии может снизиться на 5–10 млн т. Это может стать причиной небольшого снижения цен на газ в Европе.

По мнению экспертов, которых опросило издание, несмотря на наличие 13 договоров до 2049 года между компаниями КНР и терминалами США на поставку СПГ, перспективы будущих поставок «крайне туманны».

Специалист в сфере газового рынка из Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Анна-Софи Корбо предположила, что «китайские импортеры вряд ли когда-либо снова подпишут новые контракты на американский СПГ».

Как ранее передавало ИА Регнум, Белый дом заявил, что США могут поднять пошлины на импорт из Китая до уровня 245%. Отмечается, что США по-прежнему сильно зависят от иностранных поставщиков, «особенно из противоборствующих стран», это подвергает экономику и оборонный сектор страны риску сбоя в цепочках поставок и экономическому давлению.

2 апреля президент США Дональд Трамп перечислил страны, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины вводятся в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). С Евросоюза Вашингтон будет взимать 20%.

Пекин в ответ решил увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%, а позднее — с 84% до 125%. В результате Трамп поднял пошлины на товары из Китая до 145%.

Обозреватели газеты The Washington Post в своей публикации 13 апреля отметили, что США и Китай из-за нежелания уступать в торговом противостоянии приближаются к экономическому коллапсу, а их противостояние угрожает фундаментальными изменениями в мировой экономике и реальной войной между Вашингтоном и Пекином.