Санкт-Петербург, 18 апреля, 2025, 16:55 — ИА Регнум. На Московском вокзале задержан мужчина, выбросивший пасхальные украшения из парадной жилого дома. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

кадр из видео, ГСУ СК России по Петербургу

Отмечается, что после задержания мужчину доставили к следователю. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих, а также разжигания ненависти и унижения человеческого достоинства группой лиц по религиозным признакам.

«13 апреля фигурант поручил рабочему убрать праздничную атрибутику, посвященную православному празднику «Пасхи», установленную жильцами на придворовой территории дома по улице Дибуновской. В вечернее время в указанный день мужчина, выполняя поручение подозреваемого, снял украшения с парадной, а также сбросил икону, своими действиями оскорбив чувства верующих», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960082" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Подозреваемого в срыве украшений к Пасхе в Петербурге задержали на вокзале

В ведомстве добавили, что в управляющей компании дома и в квартире организатора демонтажа украшений проведен обыск, также допрашиваются жильцы.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля двое мужчин зашли в парадную, которую местные украсили за свой счет, и сорвали пасхальные декорации, а затем выбросили на помойку. Очевидица рассказала, что всему виной человек из соседнего дома по имени Рахмон, который называет Пасху «харам» и запрещает православным отмечать их праздники.

После инцидента, один из жителей дома обратился в полицию, МВД, Следственный комитет и к губернатору города Александру Беглову с просьбой принять меры против оскорбления чувств верующих.