Уфа, 18 апреля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. В Башкирии дали старт новому туристическому автопроекту «Маршруты Победы», посвящённому 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Туркомпаниям и автовладельцам проект представила компания «Башнефть» (входит в «Роснефть») 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Башкирии представили «Маршруты Победы»

«Маршруты Победы» проложены через 15 объектов, связанных с историей Великой Отечественной войны. Так, в Уфе на Советской площади возвышается монумент Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову — легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. А в парке Победы, вдоль центральной аллеи, установлены гранитные стелы, на которых золотыми буквами высечены имена 278 Героев Советского Союза и 39 полных кавалеров орденов Славы из Башкирии.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Башкирии представили «Маршруты Победы»

В селе Верхнеяркеево находится музей Мусы Гареева — дважды Героя Советского Союза, выдающегося летчика. В Ишимбае над рекой Белой возвышается памятник нефтяникам, павшим в боях за Родину. В городе Октябрьском расположен мемориальный ансамбль «Думы солдата». В селе Мишкино есть мемориальный комплекс «Пять героев», посвященный воинам-землякам: четырем Героям Советского Союза — Махмуту Актуганову, Ишмаю Ишкинину, Степану Казакову и Егору Орсаеву, а также Гази Загитову, который 30 апреля 1945 года под обстрелом врага одним из первых водрузил Красное Знамя на берлинский Рейхстаг.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Башкирии представили «Маршруты Победы»

Подробная информация о проекте представлена на стендах, установленных на АЗС компании «Башнефть». Чтобы построить маршрут до памятного места в навигаторе, нужно лишь навести камеру мобильного телефона на QR-код.