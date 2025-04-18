Москва, 18 апреля, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Цены на отдых на курортах Анапы в этом летнем сезоне упадут, а на других направлениях, особенно в Крыму, вырастут. Об этом 18 апреля заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он сообщил, что цены на отдых в Анапе уже снижаются около месяца, после заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что пляжи в этом районе не готовы для открытия, тенденция продолжится.

Уманский отметил, что туристическая инфраструктура в Анапе довольно развита. Там можно не только отдыхать на пляже, в том числе есть отели с бассейнами и аквапарками. Но в основном там небольшие гостиницы, рассчитанные на любителей купаться в море, и многие, вероятно, даже не откроются этим летом.

«Единственное направление, которое может аккумулировать весь «анапский» спрос — это Крым. Этот процесс уже идет, не случайно власти Крыма и турбизнес сообщают о росте бронирований на лето на 50%», — добавил Уманский.

Глава РСТ также отметил, что Анапа давно стала круглогодичным курортом. В межсезонье там могут быть неплохие результаты по количеству отдыхающих. Об этом свидетельствует бронирование отелей на майские праздники.

Как передавало ИА Регнум, Попова 18 апреля сообщила, что пляжи в Анапском и Темрюкском районах не соответствуют санитарным нормам, их нельзя открывать. При этом там разрешается проводить другие виды отдыха, которые не связаны с купанием в море.

14 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что курортная инфраструктура региона предлагает туристам разнообразные варианты отдыха, помимо пляжного, — от экскурсий на винодельни и агротуризма до спортивных и гастрономических мероприятий. Он гарантировал создание всех необходимых условий для безопасного пребывания отдыхающих в регионе.

Сложная ситуация на пляжах в Краснодарском крае сложилась после крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» 15 декабря 2024 года. Часть нефтепродуктов, которые они перевозили, попала в море. Более 32,5 тыс. добровольцев было привлечено к ликвидации последствий. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтеров за вклад в ликвидацию последствий крушения танкеров.