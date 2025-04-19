Анадырь, 19 апреля, 2025, 10:06 — ИА Регнум. ВЭБ.РФ вместе с партнерами выделит триллион рублей на освоение Баимского месторождения меди на Чукотке. Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время рабочей поездки на Баимский ГОК.

Пресс-служба ВЭБ.РФ

Баимское месторождение было открыто в 1972 году и оставалось неосвоенным из-за сурового климата, отсутствия инфраструктуры и технологий. Сегодня здесь построены и введены в эксплуатацию взлётно-посадочная площадка, топливохранилище, высоковольтные линии «Билибино-Песчанка» с подстанцией, первая очередь вахтового поселка — на 1250 из запланированных пяти тысяч мест, транспортный центр в Билибино. Ожидается, что Баимский ГОК станет первым предприятием в российской медной отрасли, где при обогащении руды будет применяться метод прямой флотации. Он позволяет перерабатывать бедные руды, снижать объёмы отходов и потребление воды и энергии.

Впервые на российском горнообогатительном комбинате будет использоваться беспилотная техника и интернет вещей. Проект позволит создать около шести тысяч рабочих мест и получить более трех триллионов рублей налогов в бюджеты разного уровня.

«Баимский ГОК — уникальный по масштабу и эффектам проект. Он является самым крупным проектом, реализованным при участии ВЭБ.РФ и коммерческих банков в рамках Фабрики проектного финансирования. Механизмы господдержки, а также компетенции ВЭБ.РФ и банков-партнёров позволили повысить доступность кредитных ресурсов, увеличить сроки кредитования и распределить риски между участниками проекта», — заявил Игорь Шувалов.

По словам вице-премьера правительства РФ, председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрия Григоренко, при реализации таких сложных проектов как Баимский ГОК системное участие государства становится обязательным условием для их реализации. «Ключевую роль в его финансировании играет ВЭБ.РФ. Это пример того, как бизнес и государство вместе решают стратегические задачи и добиваются результата даже там, где раньше это казалось невозможным», — подчеркнул Григоренко.

Реализация проекта обеспечит 25% прироста производства меди и 4% золота, укрепляя экспортный потенциал и промышленную независимость. На два миллиона тонн увеличится ежегодный грузопоток по Северному морскому пути.

Предприятие продолжает строительство крупных инфраструктурных объектов за пределами месторождения на территории Чукотки. Как отметили участники рабочей поездки, создаваемая инфраструктура не только обеспечит эффективную реализацию Баимского проекта, но и поможет раскрыть инвестиционный потенциал всего северо-востока страны, став новой точкой роста для региона.