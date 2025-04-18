Вашингтон, 18 апреля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Перешедшие под контроль России территории останутся за Москвой согласно плану Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Об этом 18 апреля заявило агентство Bloomberg.

Владимир Гердо/ТАСС

«Этот план фактически заморозит <боевые действия>, а украинские территории, перешедшие под контроль России, останутся за Москвой. Стремление Киева вступить в НАТО также не будет обсуждаться», — говорится в материале.

Кроме того, документ подразумевает смягчение антироссийских санкций.

Отмечается, что контуры американского мирного плана были обнародованы в Париже 17 апреля. В рамках обсуждения ситуации на Украине президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с посланником США Стивом Уиткоффом, а американский госсекретарь Марко Рубио пообщался с коллегами из Франции, Германии, Великобритании и Украины.

Как передавало ИА Регнум, Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года. 5 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что паспортизация жителей новых регионов завершена в полном объеме.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что новые регионы являются неотъемлемой частью России. Он также уточнил, что их закрепление за Россией не является условием прекращения вооруженного конфликта с Украиной.

Путин неоднократно отмечал, что РФ стремится именно к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине, поэтому для начала нужно ликвидировать его первопричины. Необходим вывод украинских формирований с территории новых российских регионов, а также их официальное признание в составе России, указывал российский лидер. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой ею территории должны обеспечить права русскоязычных граждан. Также необходимо отменить западные санкции против России, подчеркивал президент.