Верхняя Пышма, Свердловская область, 18 апреля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Проект Legato Construction заявил, что в городе Верхняя Пышма Свердловской области постамент памятника Владимиру Ленину стал площадкой для катания скейтбордистов.

Кадр из видео

«Верхняя Пышма, пригород Екатеринбурга, стала местом, где скейтбординг буквально встретился с историей лицом к лицу прямо у постамента Владимира Ленина. То, что когда-то было точкой сбора первых скейтеров на простых городских площадях, теперь стало полноценным скейтовым пространством, где сам монумент вписан в архитектуру для катания», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Там отметили, что место продумано так, чтобы оно вписалось в город, вдохновляло и было открытым и для скейтеров, и для жителей.

При этом в администрации Верхней Пышмы опровергли планы по созданию рампы для скейтбордистов на постаменте памятника Ленину.

«Скорее всего, визуализация скейтбордистов — чья-то недобрая шутка. Добавлю, что мы сохраним на этом месте памятник Ленину, скейт-парк по проекту отнесен в другое место, поэтому постамент не будет использован в качестве рампы», — приводятся на сайте администрации слова председателя городской думы Ивана Зернова.

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Он сообщил, что на участке ведутся строительные работы, там реализуется проект по созданию комфортной среды, поэтому территория огорожена и проход закрыт.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года власти города Ирбита Свердловской области надели на памятники Ленину и Екатерине II костюмы Деда Мороза и Снегурочки, однако после неоднозначной реакции жителей решили снять наряды.

Администрация Ирбита заявила, что организаторы «переодевания» не хотели оскорбить чувства жителей. В соцсетях горожане раскритиковали решение переодеть памятники. Некоторые призывали привлечь авторов идеи по статье УК РФ за вандализм.

Глава города Николай Юдин заявил, что костюмы решили снять, чтобы не обострять ситуацию и не провоцировать людей на необдуманные поступки. Он извинился и пояснил, что, переодев памятники, власти и организаторы хотели создать у горожан предновогоднее настроение.