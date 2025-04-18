Вашингтон, 18 апреля, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Предложение, которое США представили союзникам в Париже по теме украинского урегулирования, предполагает ослабление санкций против России. Об этом 18 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Известия/Александр Казаков

Как рассказали европейские чиновники, во время встреч в Париже 17 апреля были обнародованы контуры плана США. Предложение Вашингтона предполагает «заморозку боевых действий» на Украине. Кроме того, Киев не сможет претендовать на территории, которые воссоединились с Россией. Также отмечается, что стремление Украины вступить в НАТО также будет снято с повестки дня.

Состоявшиеся в Париже переговоры включали встречу президента Франции Эммануэля Макрона со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с коллегами из Франции, Германии, Великобритании и Украины.

Рубио по окончании переговоров по телефону передал предолжение, озвученное на встрече в Париже, министру иностранных дел Сергею Лаврову. Глава Госдепа подчеркнул, что встречи в Париже прошли в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Глава МИД РФ подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, Госдеп США по итогам переговоров с европейскими представителями и Украиной заявил, что предложения Вашингтона были восприняты с воодушевлением. Позже Рубио заявил, что Вашингтон три года оказывал большую поддержку Киеву, но пора «двигаться дальше» и у США есть другие вопросы, которые нужно решать.